الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على دورية أردنية لحفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام فى مالى، الذى أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة جنود أردنيين.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية التى تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة فى عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنسانى للشعوب المتضررة فى مختلف مناطق الصراع فى العالم. كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية ولأهالى وذوى ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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