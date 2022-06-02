إصابة وزير الصحة اللبنانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد المكتب الإعلامى للوزارة، فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس، أن نتيجة الفحص الذى أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.

وسيلتزم الوزير الأبيض، الذى يعانى من أعراض خفيفة، الحجر المنزلى مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.

وكان الأبيض قد شارك قبل أيام فى اجتماعات منظمة الصحة العالمية التى عقدت فى جنيف.

وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتى وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.