الاتحاد الإفريقى يعقد اجتماعا بشأن تمويل المنظمة فى ظل التحديات الدولية

جدة - نرمين السيد - يعقد الاتحاد الإفريقى فى 13 يونيو الجارى اجتماعا رفيع المستوى حول تمويل الاتحاد الإفريقى، تحت شعار "ما بعد جائحة كوفيد-19، والنزاع فى أوكرانيا: تعزيز مرونة الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقى".





وأوضح بيان أصدره الاتحاد الإفريقى أن الميزانية والإصلاحات المالية تعد جزءا أساسيا من تحقيق أجندة الاتحاد التنموية 2063، وتقع فى صميم الإصلاحات الجارية على مستوى منظمة الاتحاد.

وأكد بيان الاتحاد أن الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ برامج ومستهدفات الاتحاد الإفريقى بحاجة إلى جهد من قبل الدول الأعضاء لضمان تمويل الاتحاد بطريقة خاضعة للمساءلة ومستدامة ويمكن التنبؤ بها.

كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى قد ألقى الضوء خلال قمة مالابو فى غينيا الاستوائية الشهر الماضى على التمويل الدولى اللازم لمواجهة التحديات فى إفريقيا، حيث تتأثر القارة بشكل لافت بسبب الاهتمام الذى يتركز أكثر على أوروبا الشرقية مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن التعافى من جائحة كورونا والنزاعات الداخلية المسلحة، والنزاعات بين المجتمعات المحلية، والآثار المتعددة لتغير المناخ التى تؤثر على قدرات الإنتاج الزراعى وعلى المراعى التى تتسبب فى أزمة غذائية، حيث تتضافر تلك العوامل وتعمل على إسراع تدهور الظروف المعيشية فى القارة والمضى قدما فى برامج التنموية المستدامة.