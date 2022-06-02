الأردن والسعودية يبحثان سبل تشجيع السياحة البينية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير السياحة والآثار الأردنى نايف حميدى الفايز، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فى العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية وزيادة حركة الطيران والرحلات.





وقال الجانبان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن هناك فرصا واعدة لزيادة أعداد السياح بين البلدين، مؤكدين أهمية التشبيك والتنسيق بين وكالات ومكاتب السياحة بين البلدين لإعداد حزم سياحية والترويج للمناطق السياحية والأثرية فى المملكتين بشكل مشترك، ووضع برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بالمجال السياحى بين البلدين.

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