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عمر شويل - جدة أنواع قروض بنك الراجحي، تتعدد القروض التي يقدمها بنك الراجحي، علاوة على ذلك يقدم أعداد هائلة جدًا لكل السعوديين، ومن خلال هذا المقال سوف يتم توضيح قروض بنك الراجحي، فابقوا معنا.

أنواع قروض بنك الراجحي

هناك العديد من أنواع القروض التي يقدمها بنك الراجحي، أو البنوك بشكل عام، حسب الغرض من استخدام القرض وفترة سداد القرض، هناك العديد من المتغيرات الأخرى:

قروض توحيد الدين

القروض المتكاملة هي الترويج للأموال التي تسدد من أجلها القروض المتكاملة جميع أو العديد من الديون غير المسددة، وخاصة ديون بطاقات الائتمان، وهي مدفوعات شهرية منخفضة، ومعدلات فائدة منخفضة، وعادة ما تكون هذه القروض عبارة عن رهون عقارية أو يتم تقديمها في شكل قرض شخصي.

القروض الطلابية

يتم تقديم هذه القروض لطلاب الجامعات وعائلاتهم لدعم تكاليف التعليم العالي.

الرهون العقارية

الرهون العقارية هي قروض تصدرها البنوك لتزويد العملاء بمساكن غير مدفوعة الأجر.

ترتبط الرهون العقارية بالمنزل ويتولى البنك السيطرة على المنزل كما لو كنت متأخرًا في السداد.

قروض السيارات

يشبه قرض السيارة الرهن العقاري، حيث يرتبط قرض السيارة بممتلكاتك، لكنك تخاطر بفقدان سيارتك إذا لم يتم سداد القرض.

يتم توزيع هذه القروض مباشرة من قبل البنوك أو تجار السيارات، والقروض من الوكالات أكثر ملاءمة، ولكن غالبًا ما يكون لها أسعار فائدة

القروض الشخصية

تستخدم القروض الشخصية لتغطية النفقات الشخصية وليس لها غرض محدد، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين لديهم ديون غير مدفوعة. تعتمد شروط قرضك الشخصي على التاريخ الائتماني لعميلك.

قروض العسكريين

هذه هي البرامج المتاحة للمحاربين القدامى وعائلاتهم من خلال الرهون العقارية التي ترعاها الحكومة ولا يتم تمويلها مباشرة من قبل الحكومة.

قروض الأعمال الصغيرة

بنك الراجحي يقدم هذه القروض للمشاريع الصغيرة لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في بدء أو توسيع أعمالهم.

الاقتراض من التقاعد والتأمين على الحياة

قد يكون مالكو صناديق التقاعد وخطط التأمين على الحياة مؤهلين للحصول على قرض من حسابهم.

هذا الخيار له أي فائدة تسهل عملية السداد، ولكن سداد هذه القروض له آثار ضريبية خطيرة.

حكم الشريعة الإسلامية على قرض الجسر من بنك الراجحي

الدين في هذا القرض لأن بعض العلماء والفقهاء قد فتوا بجواز الحصول عليه، وآخرون يرون أن هذا القرض لا يجيزه الشرع والدين، وهناك جدال بين العلماء وعلماء الشرع.