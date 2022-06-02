اعتماد جدول التقويم الدراسي الجديد 1444/ 1445 بعد التعديل الأخير في السعودية

نقدم لكم جدول التقويم الدراسي الجديد 1444-1445 بعد التعديل الأخير في السعودية معرفة التقويم الدراسي الجديد يعد من اهم الموضوعات التي تكثر عنها كلمات البحث بشكل مستمر من قبل فئة كثيرة وهم الطلاب وأيضا أولياء الأمور من الجانب التربوية التعليمي الخاص بوزارة التعليم عبر الأسطر الأتية من خلال هذا المقال سنقوم بأضاح كافة المعلومات المطلوبة حول معرفة موعد عودة الدراسة في المملكة للطلاب وأيضا موعد عودة المعلمين وفق الخطة الدراسية الجديدة التي وضعت من قبل الوزارة وتم الموافقة عليها مؤخرا على طلب الأكاديمي الجديد لمرحلتي التعليم العام والتعليم الجامعي وقد صدق على الموافقة مجلس الوزراء على جدول التقويم الأكاديمي الأخير ومن المعروف انه قد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1445 في المملكة

يعد التقويم الدراسي الجديد 1444- 1445 مكملا للعام الدراسي 1443 مع إضافة بعض التعديلات وقد ذكر من خلال هذا التقويم الدراسي الجديد أن عودة المعلمين والطلاب إلى الدراسة تبدأ في شهر صفر 1444 وتمتد الإجازة لمدة 36 يوما وتكون العودة بالنسبة للعاملين في القطاع التعليمي والوظائف الإدارية يوم 24 محرم 1444 وقد اعتمد التقويم الدراسي الجديد لهذا العام 39 أسبوعا يتم تقسيمها على ثلاث فصول دراسية ويحتوي كل فصل دراسي على 13 أسبوع و65 يوما من الاجازات المختلفة وسوف نتعرف على ذلك من خلال التقويم الدراسي الجديد الأتي:

تشمل أسابيع الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع.

وأيضا عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع.

كذلك تشمل أسابيع الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع.

بذلك يكون عدد أيام الدراسة للطلاب 185 يوما.

ويكون عدد أيام الاجازات المستحقة للطلاب 56 يوما.

خطة العام الدراسي الجديد 1444/1445

أولا بالنسبة للثانوية العامة في العام الدراسي الجديد بنظام مسارات. سوف يتم أجراء بعض التعديلات على المناهج والدورات لجميع مستويات. سيتم إضافة مواد جديدة اخرى لطلاب المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي. الثانوية العامة تشمل على 9 فصول دراسية ويتم توزيعها على ثلاث سنوات من بداية هذا العام الدراسي الجديد. ابتداء من العام الدراسي الجديد سوف يتم تطبيق الثلاثة فصول دراسية للجامعات.

بذلك نكون إلى نهاية هذا المقال والذي استعرضنا معكم فيه جدول التقويم الدراسي الجديد 1444/ 1445 بجانب ذلك تعرفنا على خطة العام الدراسي الجديد في المملكة.