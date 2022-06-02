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عمر شويل - جدة هل يسقط القرض العقاري في حالة الوفاة بنك الراجحي، بنك الراجحي هذا سؤال يرغب العديد من عملاء بنك الراجحي في معرفة إجابته، مصرف الراجحي من أهم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، يقدم العديد من الخدمات والمزايا لعملائه ويقدم كافة أنواع القروض، لكن يبقى السؤال في أذهان الناس، وسوف نجيب على هذا السؤال عبر هذا المقال ، فابقوا معنا.

هل يسقط القرض في حالة الوفاة بنك الراجحي

مصرف الراجحي هو أحد أقدم البنوك في المملكة العربية السعودية، ولديه أكثر من 60 عامًا من الخبرة في جميع القطاعات المصرفية وجميع الأنشطة التجارية.

تعد القروض المصرفية وأنظمة سداد القروض من أهم العمليات التي تتطلب الكثير من الجهد، عند العمل مع البنوك نقدم لعملائنا تكاليف مالية منخفضة.

والجواب على السؤال هل يلغى القرض بموت مصرف الراجحي؟ يوجد إعفاء من قرض المتوفى، لكن عليك تعبئة بعض النماذج التي تم الحصول عليها في قسم خاص داخل البنك.

هذا القسم خاص بالموتى الذين تعاملوا مع البنوك ويوجد فرع في الرياض لهذا الغرض الشرقية والعديد من الأماكن الأخرى.

طلب اعفاء لسداد القرض لبنك الراجحي

وفقا للأحكام والإجراءات المتفق عليها في اتفاقية القرض، يجوز إعفاء العميل من سداد القرض في حالتين من الوفاة أو العجز الكلي لمدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الاستلام.

تقوم السلطات المالية بإعادة جميع المبالغ المحصلة بعد تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، باستثناء اتفاقيات القروض التجارية، والوفاة أو العجز التام لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك:

تعمد العميل إيذاء نفسه أو الانتحار سواء كان عاقلًا أو مريضًا عقليًا.

تعاطي المخدرات أو تعاطي المخدرات أو الكحول.

الوفاة أو العجز أثناء المشاركة أو التدريب في الرياضات الخطرة مثل سباق الخيل أو سباق السيارات.

الوفاة أو العجز نتيجة لطبيعة العمل.

الوفاة أو العجز نتيجة لطبيعة العمل. الوفاة أو العجز بسبب كارثة طبيعية.

الإشعاع النووي من الوقود النووي أو النفايات الناتجة عن احتراق الوقود النووي، أو الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الأسلحة النووية.

الوفاة أو العجز الناتج عن حرب أو عدوان أو عداء أو نشاط شبه عسكري.

حكم صادر من محكمة أو جهة قضائية وفقاً للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية.

يوفر إجراءات التحصيل، خاصة لتخفيف ديون العملاء والحماية المالية، ويساعد في تقليل الضغط المالي الناجم عن التغيرات في الوضع المالي للعميل.

كما أنه يحمي حقوق جميع الأطراف من خلال تحديد الإجراءات التي ستتخذها المؤسسات المالية.