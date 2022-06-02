نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “behera” هُنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، ساعات قليلة وتعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 فور إعتماد النتيجة من اللواء هشام آمنة، محافظ الأقليم، بعد الإنتهاء من أعمال الرصد والتدقيق والمراجعة في الكنترولات الخاصة بأعمال التصحيح في جميع الإدارات التعليمية الـ 18 علي مستوي المحافظة، والبدء في تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية حتى يستطيع أبنائنا الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر من خلال الدخول علي الرابط الرسمي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه جاري الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات في الكنترولات بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلي إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة بداية الأسبوع المقبل في المدارس فور اعتمادها من محافظ البحيرة.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة 2022، في ظل عمليات البحث المتواصل من أبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي:

الخطوة الأولى: القيام بتسجيل الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة.

الخطوة الثانية: النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

الخطوة الثالثة: ثم عليك ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

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وجدير بالذكر أن محافظة البحيرة، تضم نحو 18 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وهي :” إيتاي البارود وشبراخيت وكوم حمادة والدلنجات وبدر ووادي النطرون والنوبارية وحوش عيسى وأبو المطامير ومركز كفر الدوار وبندر كفر الدوار ومركز دمنهور وبندر دمنهور والمحمودية والرحمانية ورشيد وإدكو”، وحيث أدي الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية تزامنًا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم الفني في البحيرة، إنه جاري خلال الساعات المقبلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة 2022 فور اعتمادها من اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ الأقليم فور العرض عليه من وكيل الوزارة يوسف الديب، مشيرة إلي إنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة، يوم السبت المقبل وسيتم تحميل النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية.

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