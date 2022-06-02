نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر eduserv.cairo.gov.eg.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022 الترم الثاني “3 اعدادي” عبر لينك بوابة التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022، يمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022 ترم ثاني بعد أن تم الاعلان عن اعتمادها بشكل رسمي منذ قليل، والآن يجرى رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 على بوابة التعليم الاساسي، وذلك بعد أن انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات بجميع الادارات التعليمية، وسترفق لكم أسرة “ثقفني” رابط نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس 2022، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022

وقد تم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022 عبر مواقع الانترنت المخصص لذلك، مثل موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك عبر بوابة التعليم الاساسي التابعة للوزارة، وكان السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 لعام الدراسي 2021/ 2022 الدور الأول بنسبة نجاح 83%، حيث كان قد تقدم لأداء الامتحانات 186273 طالبا وطالبة حضر منهم 180891 طالبا وطالبة ونجح 147653 فقط، وصرح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك أكثر من 100 طالب قد حصلوا على الدرجة النهائية، والآن مع رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2022، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة.

قم بادخال بيانات الطالب التي سوف تتطلب منك.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن سيظهر لك درجاتك في كل المواد الدراسية ومجموعك في كل المواد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022

وخلال لحظات قليلة سيكون بامكانك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس من خلال الرابط الموضح اعلاه، علما بأن نتيجة الاعدادية القاهرة ستكون متوفرة في كل مدارس المحافظة بداية من صباح الغد ليتمكن الطلبة من الاستعلام عنها خلال مواعيد العمل الرسمية، كما تستعد المحافظة لتكريم الطلاب الأوائل في وقتا لاحقا ومنحهم الهدايا القادمة، وقد أجرى السيد المحافظ اتصالا هاتفيا بهم لتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى، كما يمكنك عزيزي الطالب ترك بياناتك أسفل الموضوع لنجلب لك النتيجة فور رفعها على الموقع، بشرط التأكد من صحة البيانات.

بسهولة وفي أقل من دقيقة يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم الترم الثاني من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الاساسي، والتي خصصتها وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الطلاب من كافة المراحل والصفوف الدراسية الحصول على النتيجة الكترونيا بشكل سريع دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب.