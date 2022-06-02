بايدن يشيد بدور مصر في الملف اليمني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيان الصادر عنه اليوم الخميس، عن تقديره للدور الذي قامت به مصر والمملكة العربية السعودية، وعمان والأردن في تسهيل تحقيق الهدنة في اليمن.

وأبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، عن ترحيبه بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، وفقا لما نقلته سكاي نيوز.

وشدد الرئيس الأمريكي، خلال حديثه مع الصحفيين، على أن الدبلوماسية الأمريكية لن تهدأ حتى يتم التوصل لتسوية سلمية دائمة في اليمن.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين، بالتوصل لاتفاق على تمديد هدنة الشهرين في اليمن بين الحكومة ومليشيات الحوثي.

وحسب شبكة "العربية"، أكد المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج، الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين.

وأوضح جروندبرج، أن تمديد الهدنة لشهرين بموجب نفس بنود الاتفاق الأصلي، مؤكدًا أن هناك فرصة لإنهاء الأزمة بتعاون جميع اليمنيين.

وأشار إلى الاستمرار بالعمل لترسيخ هدنة دائمة وصولا لحل سياسي مستدام في اليمن.

وكانت الهدنة دخلت حيز التنفيذ في 2 إبريل بوساطة من الأمم المتحدة.

وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.