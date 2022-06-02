زيلينسكي: أوكرانيا انضمت بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي بحكم الأمر الواقع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا أصبحت بالفعل جزءًا فعليًا من الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في خطابه أمام برلمان لوكسمبورج: “أصبحت أوكرانيا بالفعل جزءًا فعليًا من الاتحاد الأوروبي. نحن نتعاون بالفعل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي على نطاق يتوافق مع العضوية الكاملة. ما الذي يمكن أن يثبت هذا بشكل أفضل من أننا نحمي بعضنا البعض؟"

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى كييف، استبيانًا لزيلينسكي لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق، أعطى زيلينسكي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، استمارة طلب مكتملة للبلاد لتلقي وضع المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.