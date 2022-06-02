فرنسا: العقوبات الجديدة تتضمن فصل بنوك روسية من سويفت وحظر وسائل إعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية “الاليزية”، اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، تنص على فصل مصرف "سبيربنك"، واثنين آخرين من البنوك الروسية والبيلاروسية من نظام "سويفت".

وقالت في بيان، إن "مبعوثو الاتحاد الأوروبي يصادقون على النصوص القانونية للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا التي تشمل حظرا للنفط".

وأضاف: "عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل حظر بث 3 مؤسسات إعلامية روسية".

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه بالنسبة لحظر استيراد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، فسيتم تقديمه "بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا".

وأقر سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا والتي تشمل حظرًا جزئيًا على واردات النفط الروسية.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات تشمل حظرًا جزئيًا على واردات النفط الروسية بعد أن تخلت المجر عن اعتراضاتها التي كانت تعطل الإجراء لأسابيع.

وأقر سفراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا، اليوم، الخميس، الحزمة التي من شأنها أن تمثل أشد إجراءات التكتل حتى الآن وتهدف إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وستمنع هذه الإجراءات شراء النفط الخام من روسيا الذي يتم تسليمه إلى الدول الأعضاء عن طريق البحر في غضون ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في ثمانية أشهر، مع إعفاء خطوط الأنابيب الخام مؤقتًا على سبيل الامتياز.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت اليوم، الخميس، إن قرار الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من النفط الروسي من المرجح أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية.