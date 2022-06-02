روسيا: أوكرانيا تضحي بالمرتزقة الأجانب أولا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن السبب الرئيسي في تصفية أغلب المرتزقة الأجانب في أوكرانيا هو ضعف تدريباتهم ومستواهم القتالي.

وزعم كوناشينكوف، أن القادة الأوكرانيين “لا يبقون على الأجانب”، ومن أجل تقليل الخسائر بين قواتهم، ضحوا بهم أولاً، مضيفًا أن “عددًا كبيرًا من المرتزقة يسعون لمغادرة أوكرانيا، لكن نظام كييف يمنعهم من السفر إلى الخارج “.

وأضاف: "تم تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة بعيدة المدى بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي كانوا يخضعون فيها للتدريبات وتنسيق الوحدات التكتيكية".

وتابع: "لكن معظم المرتزقة تمت تصفيتهم في منطقة القتال بسبب انخفاض مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".