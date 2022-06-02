وقال بايدن، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن الملكة كانت على مدار 70 عاما مصدرا لإلهام الناس بتفانيها وخدمتها لشعب المملكة المتحدة والكومنولث، مضيفا أنه طوال فترة حكمها، نمت العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل أقوى وأوثق من أى وقت مضى.
وتابع الرئيس بايدن "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، نرسل إليكم أطيب تمنياتنا لكم وللشعوب فى جميع أنحاء العالم بمناسبة هذه المناسبة التاريخية العظيمة".
من جانبها، هنأت السيدة الأولى جيل بايدن الملكة إليزابيث على مرور 70 عاما على توليها العرش، كما أكدت أن تضامنها مع الشعب الأمريكى فى الأوقات الصعبة عمل على تعميق الصداقة بين البلدين.
وقد اتجهت الأنظار إلى شرفة قصر "باكينجهام" اليوم، حيث أطلت الملكة إليزابيث الثانية لإعلان انطلاق الاحتفالات فى ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش وهى مدة قياسية فى مرحلة انتقالية للعائلة الملكية البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يهنئ الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.