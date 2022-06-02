وفاة شابة اردنية حزنا على شقيقها الذي توفي حزنا على ابنته المصابة بالسرطان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 2 يونيو 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- توفيت شابة تبلغ من العمر " 29 عاما " من محافظة اربد امس الاثنين . وقال اقارب الفتاة : انها ارتدت ملابس شقيقها المتوفي وقامت بالتقاط الصور مما سبب لها حالة من الحزن توفيت على اثرها . وبينوا : ان شقيقها هو طبيب اسنان توفي صبيحة استئصال عيني ابنته البالغة من العمر عامين والتي كانت تعاني من مرض السرطان . وسببت وفاة الشابة حالة من الحزن والصدمة في منطقتها .

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