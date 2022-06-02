نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في بنك التسليف 1443 1443 في المقال التالي
التسجيل في بنك التسليف 1443، يقدم بنك التنمية الاجتماعية المسجل لدى بنك الائتمان العديد من الخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على العملاء وتوفير الوقت والجهد للحصول على خدمة معينة، يمكنك إنشاء حساب على الموقع الرسمي للبنك والتمتع بجميع الخدمات الإلكترونية. في هذه المقالة، سنتعلم معًا كيفية التسجيل في أحد البنوك الائتمانية.
التسجيل في بنك التسليف 1443
كيفية التسجيل في أحد البنوك الائتمانية بالخطوات والطرق الصحيحة لتقديم المستندات المطلوبة:
- أولاً، تحتاج إلى إدخال الرابط الرسمي لبنك الائتمان الخاص بك، انقر هنا للحصول على الرابط.
- أدخل وانقر على كلمة “التسجيل الإلكتروني لتقديم الطلبات”.
- ينتقل الموقع بعد ذلك مباشرة إلى نافذة تسجيل بنك القرض.
- يمكنك من خلاله إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الائتمان الخاص بك.
- يمكنك أيضًا إدخال جميع البيانات المطلوبة من الحقول الموجودة في رابط التسجيل للتأكد من عدم حذف هذه الحقول حتى تنجح عملية التسجيل.
- يمكنك بسهولة وبسرعة الحصول على القرض الذي تحتاجه من بنك الائتمان الخاص بك إذا تم تطبيق جميع المتطلبات المتاحة في بياناتك.
- أيضًا، إذا كنت قد تلقيت مسبقًا قرضًا من بنك الائتمان الخاص بك، فيجب أن يكون لديك ما لا يقل عن خمس سنوات قبل أن تتلقى قرضك الجديد.
- الحد الأقصى لهذه القروض هو 10،000 ريال سعودي، فإذا كان طلب القرض أعلى فسيتم رفض الطلب على الفور.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من بنك التسليف
الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قروض من بنوك الائتمان، تتمثل فيما يلي:
- إحضار صورة الرقم القومي للعميل والضامن لتمويل القرض
مستخرج حديث من السجل التجاري.
- يجب ألا يقل رأس المال المطلوب عن 20،000 ريال سعودي.
- بطاقة الدفع الضريبي لمقدم الطلب.
- وثيقة تؤكد الحالة الضريبية والتأمينية لمقدم طلب القرض.
- يجب أن يكون المستند الذي يثبت موقع الشركة، أو ملكية أو إيجار مقدم طلب القرض، هو الاسم مع الإيصال المرفق، ويجب أن يكون إيصالًا حديثًا.
- رخصة لمزاولة عمل تجاري أو نشاط دائم. فعاليته تتناسب مع تاريخ استحقاق القرض المطلوب.
- للحصول على قرض لشراء المعدات، يجب على مقدم الطلب تقديم مقترحين للسعر.
- بمساعدة بنوك الائتمان، ستتلقى رسائل من الوحدات المحلية وأماكن العمل المتعلقة بمنطقتك الجغرافية.
- التمويل إذا لم يدفع العميل أول ثلاث أقساط في التاريخ المحدد لمواصلة المشروع، فسيتم إيقاف المشروع على الفور.
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