نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر kg.emis.gov.eg هنا رابط التقديم في رياض الاطفال 2022 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم في رياض الاطفال 2022، قامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط التقديم في رياض الاطفال 2022 بهدف تسجيل الأطفال في مرحلة الكي جي ممن تنطبق عليهم شروط السن حيث تم تحديد 4 سنوات هو الحد الأدنى للتقديم وذلك للمدارس الحكومية العادية، أما بالنسبة للمدارس التجريبي واللغات فذلك له ضوابط أخرى مثل كثافة الأعداد والأماكن الشاغرة في تلك المدارس، ودعت الوزارة السادة أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم قبل غلق باب التسجيل، وخلال السطور القادمة سنقدم لكم موقع التقديم في رياض الاطفال.

رابط التقديم في رياض الاطفال 2022

وقد تم تفعيل رابط التقديم في رياض الاطفال 2022 خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية التقديم في مرحلة رياض الأطفال من أول يونيو 2022 وحتى نهاية الشهر نفسه، والتي تبدأ من خلال تقديم ولي الأمر بيانات الطفل مع ارفاق المستندات المطلوبة، والانتظار لحين وقت الاستعلام عن تفاصيل القبول من اسم المدرسه وبعدها يقوم ولي الأمر باستكمال إجراءات التقديم، ومن لا يستطيع التقديم إلكترونيا يمكنه الذهاب إلى وحدة المعلومات بالمدرسة والتقديم من خلالهم، علما بأن التسجيل في رياض الاطفال يتم عن طريق الرقم القومي لولي الأمر، وكلمة المرور التي قام بإنشائها.

خطوات التقديم في رياض الاطفال 2022

هذا وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لولي الأمر التقديم في رياض الاطفال 2022 للالحاق ابنائه بمرحلة الكي حي في كافة أنحاء الجمهورية بشكل الكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وتنفيذها:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بإنشاء حساب جديد عبر بوابة مركز المعلومات، لتتمكن من التقديم.

ادخل الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور.

اضغط على كلمة “تسجيل دخول”

اختر المدرسة رسمي، رسمي لغات، عادية وهكذا

سجل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

راجع بيانات الطفل جيدا.

اضغط حفظ .

طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها، لأن بها رقم التقديم الذي سوف تستعلم عنه تاليا.

شروط التقديم في رياض الاطفال 2022

لا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات في أول أكتوبر.

تسليم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه مع أوراق التقديم.

الالتزام بمحل اقامة الطفل المدون في بطاقة الوالدين.

مازال الباب مفتوح في التقديم في رياض الاطفال 2022 الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، حيث متاح لولي الأمر التسجيل لأبنائه للالتحاق بتلك المرحلة خلال الفترة من أول شهر يونيو وحتى يوم 30 منه، وفي حالة تم القبول يتوجه ولي الأمر فورا إلى المدرسة لإنهاء اجراءات القبول وتقديم الأوراق المطلوبة، ودفع المصروفات على الفور.

مازال التقديم في رياض الاطفال 2022 مفتوح عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي ارفقنا لكم الرابط الخاص به خلال السطور القادمة، وقد أكد السيد الوزير طارق شوقي أن التسجيل في مرحلة الكي جي للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات حتى نهاية الشهر الجاري، ومن خلال بوابة مركز المعلومات يمكنك التقديم في مرحلة رياض الاطفال للمحافظات التالية:”بورسعيد – دمياط – الدقهلية – الغربية – البحيرة -الاسماعيلية – الفيوم – المنيا- اسيوط – سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاقصر”.