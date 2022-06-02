روسيا تعلنها صراحة: لن نبيع نفطنا بالخسارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية فى بيان: إن المسؤولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت فى وقت سابق اليوم من عواقب تخلى الاتحاد الأوروبى الجزئى عن النفط والمنتجات النفطية الروسية، مشددة على أن هذا الإجراء سيؤدى إلى مزيد من الزيادات فى أسعار الطاقة وزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويأتى هذا عقب اتفاق دول الاتحاد الـ 27 خلال قمة فى بروكسل على خفض وارداتها من النفط الروسى بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجارى، فى قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وفى السياق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، أن روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بخسارة، مضيفا أن تدفقات النفط يتم إعادة توجيهها مع انخفاض الطلب أو زيادته من مكان لآخر.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى قال فيها إنه لا يستبعد أن تلجأ بلاده والدول الأوروبية لشراء النفط الروسى بأسعار مخفضة بدلا من حظر استيراده.

وأعلن الكرملين فى وقت سابق، أن روسيا تتخذ إجراءات من شأنها أن تقلل من تأثير الحظر على النفط الروسى الذى قرره الاتحاد الأوروبى لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.