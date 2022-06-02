نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجة 6 ابتدائي” رابط epedu.gov.iq نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق من موقع نتائجنا pdf جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق من موقع نتائجنا pdf جميع المحافظات خضع الآلاف من طلاب بالعراق السنة السادسة الجولة الأولى من امتحانات العام الدراسي 2021-2022، حيث تم إقامة الاختبارات وسط مجموعة من الاستعدادات التي نظمتها المديريات التعليمية بمختلف محافظات العراق، وفور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بدأت العمليات البحثية والتساؤلات تتزايد حول موعد الإعلان عن النتيجة في مختلف المحافظات، وخلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم بعض التفاصيل المتعلقة بنتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق من موقع نتائجنا pdf جميع المحافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في غضون الأيام القادمة، فقد تم بالفعل الإعلان عنها في بعض المحافظات التي انتهت من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وستتوالى النتيجة في الظهور في باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة.

وعملت وزارة التربية والتعليم العراقية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فأتاحت إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك حتى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة من منازلهم.

موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2022

يرغب الطلاب في التعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 فور ظهورها بأسرع وقت ممكن، وفي هذا الصدد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتسهيل على الطلاب في الحصول على النتيجة، فقد أتاحت إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي على موقعها الرسمي، وذلك من خلال تطبيق بعض الخطوات وهي كالتالي:

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق لكي يتمكن من الدخول إلى الموقع.

يتم اختيار أيقونة “نتائج الطلاب” والنقر على نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022.

تحديد المحافظة التي يقطن بها الطالب المستعلم.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

وأخيرًا يتم النقر على أيقونة “الاستعلام عن النتيجة”.

سيجد الطالب أمامه صفحة تحتوي على درجاته في جميع المواد الدراسية.

يستطيع الطالب تحميل نتيجة الصف السادس الابتدائي بصيغة pdf على الجهاز الخاص به.

قد تم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العديد من محافظات العراق المختلفة وعلى رأسهم محافظة الرصافة والكرخ.