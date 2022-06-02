نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة السادس الابتدائي بالاسم 2022 جميع المحافظات نتائج سته ابتدائي برقم الجلوس عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2022 جميع المحافظات، نرصد لكم من خلال موقعنا لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات نتيجة ستة ابتدائي 2022 الترم الثاني، حيث يترقب الجميع من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة 6 ابتدائي لآخر العام، والتي من المنتظر ظهورها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومع اقتراب موعد ظهور النتائج تتزايد مؤشرات البحث للوصول للينك النتيجة، ولهذا نستعرض لكم الآن اللينك المباشر لظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2022، والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها خلال ساعات قليله.

جاري إعداد كشوفات درجات الطلاب الخاصة ب نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمختلف المحافظات وإرسالها إلى المحافظ المختص بالمحافظة لاعتمادها ومن ثم توزيعها الدرجات الطلاب في المدارس، ونشير إلي أنه من المتوقع أن تصل نسب النجاح في محافظة القاهرة في نتائج سته ابتدائي إلي أكثر من 80% لتكون نسبة النجاح أعلي من العام الماضي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2022 جميع المحافظات

أصدرت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية بعض التعليمات لجميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية لجميع محافظات مصر، بتحري الدقة أثناء عمليات التصحيح لكراسات الإجابة لكي يعطي لكل طالب حقه، وتؤكد الوزارة أن اعتماد نتيجة السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات سيكون قريباً، وسوف يقوم السيد المحافظ لكل محافظة باعتماد النتيجة وبعدها يتم رفع نتيجة 6 ابتدائي الترم الثاني 2022 على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الترم الثاني

وتستمر عمليات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات الأخيرة.

حيث ينتظر الطلاب وأوليائهم موعد التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية.

وذلك للاطمئنان على مستوى أبنائهم وتخطيهم العام الدراسي الحالي.

وقد بدأت امتحانات 6 ابتدائي يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وانتهت الامتحان دون صدور أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور يوم الخميس الموافق 10 مايو 2022.

وذلك بأداء اختبار مادتي اللغة الأجنبية والعلوم.

نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم 2022

ويتاح لجميع طلاب سته ابتدائي الحصول على النتيجة من المنزل من خلال شبكات الإنترنت بكل سهولة، وذلك بعد اتباع الخطوات الآتيــــــــــــة:

زيارة الموقع الرسمي بوابة التعليم الأساسي.

كما يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

بينما يتم اختيار نتائج سنوات النقل.

وبعدها تحديد المرحلة الدراسية والعام الدراسي والمحافظة التي يتبعها الطالب.

ومراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها للتأكد من صحتها.

وإكمال إدخال باقي المعلومات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس.

وأخيراً الضغط على زر عرض النتيجة.

وعلى الفور تظهر نتيجة جميع المواد الدراسية المقررة التي خاض الطالب الاختبارات بها في الفصل الدراسي الثاني هذا العام 2022.

واكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا أساس لصحة الاخبار التي تم نشرها في عدد من المواقع الأخبارية والتي تفيد بأن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بإلغاء الصف السادس الابتدائي لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، واكدت أنها لم تصدر بيان رسمي بهذا الشأن وأن هذه الأخبار غير صحيحة.

أكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية والشرقية والغربية أنه سيتم إعلان كشوفات درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المدارس غدا الأربعاء بعد أن يتم اعتمادها اليوم من جانب المحافظ، وأشارت مصادر بمحافظة المنوفية أن عدد الطلاب الاوائل في نتائج سته ابتدائي كان النصيب الأكبر منها للطالبات الإناث مؤكدا أنه سيتم تكريم الطلاب المتفوقين من جانب سيادة المحافظ في حفل كبير.

نتائج الصف السادس الابتدائي جميع المحافظات 2022

أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يتم إعلان النتائج في المدارس، مشيرة إلى أنه في حال شعور أي طالب بالظلم في درجاته التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها وتسديد رسوم التظلم ومن ثم يتم تحديد موعد له للاطلاع على ورقه إجابة الطالب، وفي حال أحقية الطالب في الحصول على درجات يتم رد قيمه طلب التظلم للطالب مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المواد الدراسيه الأساسية في نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول والثاني هما 300 درجة، يتم تخصيص 100 درجة لمادة اللغة العربية و 60 درجة لمادة الرياضيات و40 درجة لمادة العلوم و40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعيه و60 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، ويجب أن يحصل الطالب على 50% من إجمالي مجموع الدرجات في المادة كحد أدنى حتي يعد ناجح.