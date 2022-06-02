نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرف الآن” موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 من وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 فقد شهد محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية عمليات بحثية كثيفة ومستمرة حول نتائج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022، فيعيش أولياء الأمور حالة من القلق في انتظار الاطمئنان على مستقبل أولادهم، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب بدقة، وخلال السطور القادمة سوف نوضح لهم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فور الإعلان عنها.

نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022

تعد الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من أهم الصفوف الدراسية التي يتم فيها تأسيس الطالب لوضع حجر الأساس التعليمي قبل الانتقال للمرحلة الإعدادية والثانوية، لذلك تسعى الوزارة دائًما للاهتمام بتلك المراحل ووضع امتحانات تهتم بالقدرات العقلية والفكرية لدى الطالب حتى لا يعتمد على الحفظ فقط دون الفهم.

وسادت في الأيام الماضية حالة من التوتر والقلق من جانب أولياء الأمور بسبب رغبتهم في معرفة نتائج أبنائهم للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، حيث أعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف الثلاثة في غضون الأيام القادمة، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني دون الاضطرار إلى الذهاب للمدرسة وحدوث تزاحم وتكدس.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022

على الطالب اتباع الخطوات القليلة التالية للحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم.

اختيار قسم نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي المطلوب سواء كان الصف (الرابع، الخامس، السادس) الابتدائي.

تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب المستعلم.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الضغط على عبارة “عرض النتيجة”.

سيتم الانتقال إلى صفحة تحتوي على اسم الطالب وبها درجاته في جميع المواد الدراسية.

جاء توفير النتيجة على موقع الوزارة في إطار التسهيل على الطلاب والحصول على النتيجة بكل سهولة من منازلهم لتقليل فرص حدوث التزاحم في المدارس خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الأخيرة التي تهدد حياة عدد كبير من الدول العربية.