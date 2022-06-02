جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، عزل نحو 60 قاضيا، بتهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسى" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم قضائيا.





كما أصدر الرئيس التونسى مرسوما يقضى بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به شبهة فساد. وينص التعديل على أنه "يحق لرئيس الجمهورية، فى صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسى يقضى بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى يعزل 60 قاضيا بتهم إرهاب وفساد وتحرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.