الأمم المتحدة تحسم الجدل بشأن تمديد الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال جروندبرج "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع (الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى) بشكل إيجابى لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية فى اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهائها"، مضيفا أن الهدنة المجددة تدخل حيز التنفيذ بنهاية اليوم الخميس.

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