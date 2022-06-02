الاتحاد الأوروبى: العالم أصبح مهددا بأزمة غذائية

جدة - نرمين السيد - أجرى أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، مع الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الخميس، مباحثات موسعة حول الشراكة الأردنية-الأوروبية والمستجدات الإقليمية.





وقال بوريل إن "‏الأردن حليف رئيسى للاتحاد الأوروبى فى الشرق الأوسط، وهو أول دولة شريكة نعقد فيها اجتماعات مجلس الشراكة". وتطرق بوريل خلال المحادثات إلى الأزمات التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، قائلا إن "العالم أصبح أكثر اضطرابا ومهددا بأزمة غذائية"، مضيفا أن التعاون هو أفضل سبيل لمواجهة أزمة الغذاء. وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبى، فى منطقة البحر الميت، بحضور عدد من وزراء خارجية ومسؤولى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هى اليونان وقبرص ولوكسمبورج وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين.

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