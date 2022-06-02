التضخم يواصل الارتفاع فى فرنسا.. وأسعار البيض تسجل قفزات حادة

جدة - نرمين السيد - لا تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على الأمن الغذائى فى جميع أنحاء العالم، تحديدا فى فرنسا التى أصبحت تعانى من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء.





هذا ما أكده المكتب الزراعى الفرنسى، إذ قال إن "أسعار السلع الغذائية ارتفع بشكل كبير تحديدا البيض إذ ارتفع بنسبة 69% عن العام الماضى، ونتيجة لذلك قد يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للمنتجات الغذائية المصنوعة من البيض".

وبحسب المكتب الزراعى، فأن هذا الارتفاع جاء بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بجانب ارتفاع نسبة التضخم على خلفية حرب أوكرانيا، مما أدى إلى معاناة فرنسا.

وقالت كارين ريسبولى، وهى مراسلة فى Urner Barry Egg Market: "لقد أصبحت عمليًا مشكلة عالمية من حيث النقص العام". "للأسف الآن العالم كله ينفد من العرض".

فيما قال لويك كولومبل، نائب رئيس CNPO، "هناك مشكلة إنفلونزا الطيور فى فرنسا ولكن أيضا فى جميع أنحاء أوروبا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد دولة أوروبية أخرى لديها حجم كبير لتعويض النقص".

وأضاف، أن هناك بعض مصانع الأغذية الفرنسية من المرجح أن تخفض إنتاج بعض الأطعمة المصنعة أو تعدل وصفاتها لمواكبة ارتفاع أسعار البيض.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت المورد الرئيسى للبيض إلى الاتحاد الأوروبى فى السنوات الأخيرة، حيث شكلت حوالى نصف الواردات، متقدمة على الولايات المتحدة.