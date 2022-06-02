نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا ” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، منذ قليل، في بيان رسمي لها عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتماد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو 2022م، بنسبة نجاح 71%، فور العرض عليه بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022

وذكرت مديرية التربية والتعليم في سوهاج، إن عدد الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية يبلغ نحو 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا 774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%، حيث تمت أعمال التصحيح شفافية تامة ومراجعة الدرجات أكثر من مرة قبل إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني

وإليكم خطوات الاستعلام عن الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2022، من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2022.

أولًا: الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل سليم وصحيح.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني والانتظار ثواني حتى تظهر النتائج أمامك.

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ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة سوهاج، تهنئة محافظ سوهاج لطلاب والطالبات الشهادة الإعدادية 2022 بمناسبة النجاح والتفوق في العام الدراسي الحالي في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح وبذل مزيد من الجهد من أجل رفع اسم الوطن في كافة المحافل العالمية، متنميًا التوفيق لكافة الطلاب في كافة المراحل التعليمية ودوام التوفيق والنجاح لهم.

تزايدات عمليات الحث علي مؤشرات جوجل من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، والتي اعتمدت اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 من محافظ الأقليم بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات من الطلاب في الكنترولات الخاصة خلال الساعات الماضية ومراجعة الدرجات قل إعتمادها بشك رسمي من محافظ سوهاج، والقيام في تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

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