نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصتك الكبري لربح 100 ألف دولار وكيلوا من الذهب عبر الاشتراك في مسابقة الحلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم ، كشف الإعلامي الكبير مصطفي الاغا عن الفرصة الكبري لربح كيلوا من الذهب ومبلغ مالي 100 ألف دولار أمريكي، لذلك كان الأقبال كبير للغاية للبحث عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، وذلك بهدف فوز العديد من الجوائز، واكد ألإعلامي انه تم بدء استقبال طلبات المشاركة، ليتم بعد أيام قليلة من ألان السحب علي الجوائز، الآن نتعرف علي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2022 التي يقدمها الصحفي مصطفى الأغا عبر مجموعة قنوات MBC السعودي، ويجب العلم أن شروط وأحكام الاشتراك في المسابقة لم تتغير سواء عن طريق الهاتف الجوال أو عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة “حلم” إلى رقم بلدك أو الرقم الدولي الموحد، ثم بعد ذلك يجب استلام سؤال المسابقة عبر رقم هاتفك المحمول الذي بواسطته تكن مشترك بالفعل. ثم الإجابة بشكل صحيح حتى يمكن تسجيل الحساب بنجاح بين المشتركين.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2022

لكي تستطيع المشاركة من أي مكان حول العالم يجب علي الفرد الراغب في الاشتراك استيفاء العديد من الشروط التالية:

في البداية ، يبحث الفرد الذي يرغب في المشاركة وتفعيل الاشتراك عن رقمه ومرادف البلد الذي يقيم فيه. من خلال كتابة كلمة حلم ، أو كلمة Dream يجب أن يقوم الفرد بإرسالها علي الرقم المقابل لدولته. في هذه المرحلة يتم إرسال مجموعة من الأسئلة التي يجب على المتسابق الإجابة عليها وحلها بشكل صحيح عبر الرسائل النصية. بعد ذلك يتوجب على المشترك متابعة حلقات المسابقة حتي يتم عرض النتائج في النهاية عبر MBC. يجب أن يكون المرشح للمشاركة في المسابقة في السن القانونية للمشاركة. كما يشترط أن يكون المتقدم عربي الجنسية.

مسابقة الحلم والسحب على الجوائز المختلفة

قبل أيام قليلة وتحديداً في 27 مايو 2022 ، تم سحب 500 ألف دولار على الفور والفائز المحظوظ هو من العراق الشقيق، وقد أعلنت مسابقة الحلم عن إحدى مفاجآت هذا العام وهي سحب الجديد وسيتم سحب جائزتين بقيمة 100،000 دولار بالإضافة إلى كيلو ذهب للجائزة الثانية، وذلك خلال ألأسابيع القليلة القادمة.

الجائزة القادمة في الحلم جائزتين.. 100 ألف دولار وكيلو ذهب pic.twitter.com/UZt6EEwpzp — الحلم (@Dream_MBC) الجائزة القادمة في الحلم جائزتين.. 100 ألف دولار وكيلو ذهب pic.twitter.com/UZt6EEwpzp — الحلم (@Dream_MBC) May 26, 2022

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس 2022.

Ooredoo 85988. Tunisie telecom 85988. تونس أورانج 85988

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية.

موبايلي السعودية 650444. زين السعودية 755505.

أرقام الاشتراك في الحلم 2022 من دولة البحرين.

Viva 98885. زين البحرين 94000. BATElco 94000.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من مصر

اورانج 9540. فودافون 9540. اتصالات 9545.

أرقام الإشتراك من سوريا.

MTN 1736. SYRIATEL 1736.

رقم الإشتراك من دولة الأردن ٢٠٢٢.

أورانج 98880. زين الأردنية 98858.

أرقام الاشتراك من دولة فلسطين ٢٠٢٢.

فلسطين وطنية 6750. فلسطين جوال 1623.

رقم الاشتراك من دولة المغرب.

أورانج أو ميد تيل 9669. شركة إنوي 9669.

أرقام الاشتراك من دولة الكويت العربية.

GSM 4141. VIVA 50640. ZAIN 96922.

رقم دولة الأمارات العربية للمشاركة في المسابقة.

إتصالات الإمارات 6070. DU الإمارات 3636.

من أي مكان بالعالم يمكنك الاشتراك من خلال الرقم GSM 0088216101092.

إلى هنا وصلنا إلي نهاية حديثنا عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.