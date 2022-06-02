عاجل- تعليق جديد من روسيا بشأن العقوبات الأوروبية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "موسكو سوف تتحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة، وستظل شريكا تجاريا موثوقا به"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

يشار إلى أن قادة دول الاتحاد، كانوا قد أعلنوا فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تضمّنت خصوصاً إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء، كذلك تضمنت خفض واردات الاتحاد الأوروبى من النفط الروسى بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجارى.

كما تضمنت العقوبات إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق فى روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.