عاجل- زيلينسكى: روسيا تحتل 20 % من الأراضى الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمة مصورة أمام برلمان لوكسمبورج: "علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسى بأكمله"، مشيرا إلى أن الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.