الصفدى: الاتحاد الأوروبى تعهد بدعم الاقتصاد الأردنى

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن "اجتماع الشراكة الأردنى الأوروبى يعتبر حدثا خاصا كونه أول اجتماع شراكة منذ تأسيس الاتحاد ينعقد خارج مقراته".





وأضاف الصفدى، خلال مؤتمر صحفى مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن اجتماعنا أكد على عمق العلاقة بين الأردن والاتحاد، مثمنا موقف الاتحاد القائم على حل الدولتين.

وتابع "نحن دولة نريد السلام وننطلق بهذا الجهد بشراكائنا مع الاتحاد الأوروبى ولا بديل عن حل الدولتين".

وأوضح الصفدى، أنه تم تبادل وثائق التصديق على أولويات الشراكة الأردنية الاوروبية حتى عام 2027، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى تعهد بدعم الاقتصاد الأردنى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبى، فى منطقة البحر الميت، بحضور عدد من وزراء خارجية ومسؤولى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هى اليونان وقبرص ولوكسمبورج وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين.