عاجل- المغرب يسجل أول إصابة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وقال التلفزيون الرسمى نقلاً عن وزارة الصحة اليوم الخميس، إن المغرب سجل أول حالة إصابة بجدرى القرود لمسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.

يشار إلى أن فيروس جدرى القرود، كان قد تم اكتشافه فى أوروبا وأمريكا الشمالية مؤخرا، وهو مرض نادر نشأ فى إفريقيا وعادة ما يختفى من تلقاء نفسه ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فى ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل مايو، ومعظمها فى أوروبا.