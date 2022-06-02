الدفاع الروسية: إسقاط طائرة «سو-25» و7 مسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية "سو25" فى منطقة سيرغيفكا بدونيتسك، ومروحية "مى 8" بمنطقة خاركوف، وسبع طائرات بدون طيار أوكرانية.





وجاء فى بيان وزارة الدفاع اليومى عن آخر مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا:

- تدمير 5 مواقع قيادة و29 منطقة تجمع عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، بصواريخ روسية عالية الدقة.

- تصفية والقضاء على أكثر من 140 متطرفا، بالإضافة إلى 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية غراد وغيرها من الأسلحة والعتاد عسكرى الأوكرانى.

- اسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة "سو25" فى منطقة سيرجيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية "مى 8" فى منطقة خاركوف، بالإضافة إلى سبع طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخين من"سميرتش".

- استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية مايصل إلى 200 متطرف و128 موقع قيادة و169 موقع إطلاق نار و623 منطقة تجمع عسكرية.

-تصفية 24 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما فى ذلك بطارية مدافع هاوتزر M-777 الأمريكية، وبندقية 2S7 Pion، ومركبة قتالية من طراز جراد، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة

-إجمالا، منذ بداية العملية، تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1077 طائرة بدون طيار، و185 مقاتلة، و129 مروحية.