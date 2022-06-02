العالم اليوم - "ثورة تصحيح" في مانشستر يونايتد.. نجم آخر يغادر النادي

انتم الان تتابعون خبر "ثورة تصحيح" في مانشستر يونايتد.. نجم آخر يغادر النادي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 01:22 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد، الخميس، رحيل صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا عن صفوفه، بعد 8 سنوات أمضاها في "أولد ترافورد".

وجاء في بيان على موقع النادي الإنجليزي أن "ماتا سيرحل عن النادي مع نهاية عقده هذا الصيف".

ويبدو أن مانشستر يونايتد يدخل في مرحلة إعادة بناء مع المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ، الذي سيتولى المهام اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانغنيك.

وأعلن النادي الأربعاء رحيل كل من الدولي الفرنسي بول بوغبا بعد 6 سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق، وجيسي لينغارد، وسط توقعات بمغادرة لاعبين آخرين.

وكان ماتا قد انضم إلى "الشياطين الحمر" في فترة الانتقالات الشتوية في 2014 قادما من تشلسي، حين كان النادي اللندني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتوج الدولي الإسباني بإشراف المدرب الهولندي لويس فان غال بلقب كأس إنجلترا في موسم 2015-2016، كما حقق مع مورينيو في مانشستر يونايتد ألقاب الدرع الخيرية 2016، وكأس الرابطة والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017، وهما آخر لقبين توج بهما الفريق.

ولعب ابن الـ34 عاما 285 مباراة مع "الشياطين الحُمر"، سجل خلالها 51 هدفا.

وسبق لماتا أن حقق مع تشلسي لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، بالإضافة الى ألقاب الكأس المحلية ويوروبا ليغ وكأس العالم للأندية.

وتوج مع المنتخب الاسباني بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.