العالم اليوم - روسيا تقطع الإمدادات عن "أورستد" الدنمركية و"شل" إنرجي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 01:22 مساءً - قطعت شركة "غازبروم" الروسية لإنتاج الغاز الإمدادات عن شركة "أورستد" الدنمركية وشركة "شل إنرجي" بموجب عقدها لتزويد ألمانيا بالغاز بعد عدم سداد الشركتين المدفوعات بالروبل.

كما أوقفت "غازبروم" بالفعل الإمدادات إلى شركة تجارة الغاز الهولندية "جاستيرا"، وكذلك إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا بعد رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي كما طلبت موسكو ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب أزمة أوكرانيا.

وقالت شركات ألمانية وإيطالية وفرنسية إنها ستشارك في خطة السداد الروسية لضمان الحفاظ على الإمدادات.

من جانبها قالت الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الجهة المنظمة للشبكات بألمانيا، اليوم الأربعاء إن إمدادات "شل يوروب" تشكل كميات صغيرة فقط من إمدادات الغاز والتي يمكن استبدالها من مصادر أخرى.

وأظهرت بيانات من "إنيرجينيت"، مشغل المنظومة الدنمركية، استمرار تدفق الغاز الطبيعي إلى الدنمرك عبر ألمانيا بثبات اليوم الأربعاء.

ولا يوجد خط أنابيب مباشر للغاز من روسيا إلى الدنمرك، وقالت وكالة الطاقة الدنمركية إن أمام المشترين في البلاد خيار الشراء من مصادر أخرى غير "غازبروم".

واستمرت إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وهو طريق رئيسي لـ "غازبروم" للتصدير إلى أوروبا، مسجلة 41.2 مليون متر مكعب اليوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن الأمس.