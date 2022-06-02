العالم اليوم - الكرملين: روسيا لن تبيع نفطها بخسارة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 01:22 مساءً - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس أن روسيا بالتأكيد لن تبيع نفطها بخسارة، موضحا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن تدفقات النفط يتم إعادة توجيهها مع انخفاض الطلب أو زيادته من مكان لآخر.

وأعلن الكرملين أن روسيا تتخذ إجراءات من شأنها أن "تقلل" من تأثير الحظر على النفط الروسي الذي قرره الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين في وقت سابق إنه "سيكون لهذه العقوبات تأثير سلبي على أوروبا، علينا، وعلى أسواق الطاقة العالمية بأسرها. لكن هناك إعادة توجيه (للاقتصاد الروسي) ستسمح لنا بتقليل العواقب السلبية".

توصل قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بخفض وارداتهم من النفط الروسي بشكل كبير بحلول نهاية العام.

وتأمل بروكسل بذلك في حرمان روسيا من مصادر دخل مهمة لتمويل هجومها في أوكرانيا.

هذا الإجراء يندرج في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وتنص أيضًا على استبعاد 3 بنوك روسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية منها "سبيربنك" أكبر المصارف الروسية.

لطالما قللت روسيا حتى الآن من أهمية العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ بداية تدخل موسكو في أوكرانيا. ولا يزال بإمكان روسيا الاعتماد على امداداتها من الغاز التي يعتمد عليها الأوروبيون.

بدأ تأثير العقوبات يظهر، مع تسارع التضخم ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن الوضع سيزداد سوءًا في الأشهر المقبلة.