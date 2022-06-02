العالم اليوم - العراق.. ذهبوا لأداء امتحان الرياضيات ففوجئوا بـ"الكارثة"

انتم الان تتابعون خبر العراق.. ذهبوا لأداء امتحان الرياضيات ففوجئوا بـ"الكارثة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 01:22 مساءً - قررت وزارة التربية في العراق تأجيل امتحانات طلبة الثالث المتوسط حتى إشعار آخر، بعد تسرب أسئلة امتحان مادة الرياضيات، الخميس.

وفوجئ الطلبة وذويهم عند توجههم إلى لجان الامتحان بأن الوزارة قررت تأجيله، بعد أن انتشرت أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل فجر الخميس.

وحسبما ذكر مراسل "دوت الخليج"، فإن التسرب تجاوز ذلك أيضا ليصل إلى الأسئلة الاحتياطية التي كانت معدة لتوزيعها على الطلبة في حال تسربت الأسئلة الأصلية.

وأعلنت لجنة التربية في البرلمان العراقي عقب الحادث، تشكيل لجنة وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع، ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وأثارت الواقعة غضبا شعبيا عارما، وسط مطالب بإقالة وزير التعليم علي الدليمي.

ويعد ملف التعليم من التحديات البارزة في العراق، الذي يكافح منذ سنوات للقضاء على الإرهاب.

وقبل أيام، صدر تقرير عن البنك الدولي أشار إلى أن 90 بالمئة من تلاميذ العراق لا يفهمون ما يقرأون.

ووافق البنك الدولي على مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لدعم الابتكارات من أجل التعلم في 3 محافظات عراقية.