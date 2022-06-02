مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية،لوكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الاقصى.

يشار إلى أن هناك دعوات من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين المقبلين.

