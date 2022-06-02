نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الشهادات الإعدادية” بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 لمعرفة النتائج برقم جلوس الطالب في المقال التالي
بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، تزامنا مع انتهاء فترة ماراثون الامتحانات لصفوف النقل، تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 وباقي النتائج ايضاً هذا العام بشكل الكتروني بهدف التسهيل على الطلاب واولياء امورهم من الحصول على درجاتهم من المنزل، وما ادى إلى تكاثف عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، هو انتظار الكثير من الطلاب واولياء الامور موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية التي تشغل بال قطاع كبير من الاسر والعائلات المصرية، وذلك لكون الصف الثالث الاعدادي هو الصف الفاصل بين المرحلة الاعدادية والثانوية والذي يحدد مصير الطلاب، هذا ومن خلال موقعنا ثقفني الاخباري نصرد لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالاطلاع الكترونياً على نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي.
بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022
تمكن الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وخاصة في صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي من الحصول على نتائجهم من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، وقد جاءت نسبة نجاح الطلاب مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، وجاري الآن انتظار نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعلنت الوزارة انه من المتوقع ظهورها خلال ساعات قليلة إذ انتهت لجان التصحيح من اعمالها بالكامل، وسوف يتم اعتماد النتائج رسميا في القريب العاجل لرفعها عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 مباشرة.
خطوات استخراج النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022
في اطار رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي هدد حياة الملايين حول العالم، حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، للحصول على نتائج الطلاب الكترونياً، وقد أوضحت الخطوات الآمنة والفعالة لاستخراج درجات الطلاب بالتفصيل، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:
- الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022.
- تحديد المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها مع تحديد الفصل الدراسي والسنة الدراسية.
- ادخال بيانات الطالب بشكل صحيح.
- ادراج رقم المقعد الإمتحاني الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجتة ، والتأكد من صحة الرقم قبل التأكيد.
- الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة بالدرجات.
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