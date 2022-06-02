نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 موقع نتائجنا وزارة التربية العراق

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عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 ، يتم الإعلان بالتدريج في محافظات العراق عن نتائج السادس الابتدائي موقع نتائجنا. بحيث يحرص هذا الأخير على رفع النتائج التي يعلن عنها في كل مرة، إلى حد الساعة أعلنت كل من الكرخ الاولى والثالثة والرصافة الاولى أيضا عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا، وتواصل لجان التصحيح عملها في كل من الرصافة الثانية والنجف والمثنى والأنبار وديالي أيضا، والسبب الأول للتأخر في الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول راجع إلى كثرة عدد الطلاب الممتحنين مما جعلها تستغرق وقتا أطول من المحافظات التي سبقت في الإعلان عن النتائج عبر رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وسنعرض لكم في مقالنا على موقع ثقفني الإخباري تفاصيل الموضوع.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022

ما زلنا نتابع تفاصيل نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الاول 2022 أولا بأول. وكل المحافظين يعتمدون النتائج يوما بيوم عبر موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022. وقد كانت نسب النجاح متفاوتة بين كل محافظة وأخرى، وتم وضع قرار مهم لطلاب السادس، وهو أنه لكل مادة خمس درجات، ووزارة التربية والتعليم العراقية حرصت على إنجاح امتحانات هذا الموسم، وسيتم تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي موقع نتائجنا pdf.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا

مازلنا نترقب معكم نتائج السادس الابتدائي 2022 وزاري في كل المحافظات التي لم تعلن بعد. ولا زالت كل من محافظة البصرة وكربلاء والموصل والانبار وكركوك وديالي وذي قار والقادسية وصلاح الدين والسليمانية والكونية والمثني والنجف ونينوى وأربيل وواسط بغداد وهوك، والاستعلام عنها يكون من خلال اتباع مجموعة من الخطوات على موقع وزارة التربية العراق، أو عبر رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 نتائجنا:

أولا: يجب على الطالب أن يدخل بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على الإنترنت.

بعد أن يدخل إلى الموقع، عليه أن يبحث عن خيار نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

يختار المحافظة التي ينتمي إليها من ضمن الخيارات المتاحة، يمكنه كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص به لاستظهار النتيجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي موقع نتائجنا

انتهت العديد من المراكز من التصحيح، ولم يتم تسجيل أي مشاكل في الامتحانات في أي محافظة من محافظات العراق. إلى جانب ذلك تم التقيد بكل الضوابط الضرورية، وحرصت الوزارة على مراقبة كل اللجان. وعمل دوريات بشكل مستمر، وهذا من أجل ضمان الشفافية والنزاهة التامة في كل المراكز سواء في الامتحان أو التصحيح، وكل النتائج التي أعلنت كانت جيدة نسبيا.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقال نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022. هذا الموضوع من أبرز المواضيع بحثا من طرف أولياء الطلاب الذين يستعلمون عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول موقع نتائجنا.