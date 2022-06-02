نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 إلكترونياً عبر بوابة مركز المعلومات الرسمية emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أولياء الأمور الآن عن موعد تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم منذ وقت قصير عن تفعيل رابط التقديم للمرحلةالابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه من المقرر أن يتم التقديم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي بداية من أول شهر يونيو الجاري و حتى نهاية الشهر نفسه، مشددة على أولياء الأمور بأهمية متابعة موقف أبناءهم من القبول أو الرفض من خلال نفس رابط التقديم، وفي التقرير لتالي نوافيكم بالتفاصيل.

تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات، أن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، أصبح متاح الآن على بوابة مركز المعلومات التابع للموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مشددة على الأهالي بضرورة اتباع كافة الخطوات المطلوبة بدقة وعدم مخالفة أي من التعليمات والشروط الخاصة بالتقديم سواء من حيث السن أو مواعيد التقديم، وفي الاطار ذاته أوضحت الوزارة أن رابط التقديم للصف الأول للعام الدراسي الجديد 2022-2023 تم الإعلان عنه من خلال خطاب رسمي موجه لكافة المديريات التعليمية والمدارس الرسمية واللغات والعربي والخاصة، موضحة أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي .

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطفل قبل تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب ألا يقل سن الطفل المتقدم عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

أما بالنسبة للطالب المتقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال فلا يجب أن يقل عن أربع سنوات.

يتم تنسيق قبول الطلاب عن طريق المديرية في كل محافظة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 154 الصادر بتاريخ 6/7/1989، والمتعلق بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

كما يتم التنسيق وفق الكثافة في كل مدرسة.

بعد الانتهاء من اجراءات التقديم الالكتروني يمكن لولي الأمر متابعة تفاصيل تنسيق الطلاب عن طريق المديرية التعليمية التابعة لمحافظته، وعقب الإعلان عن نتيجة قبول الطالب يمكن لولي الأمر أن يتوجه للمدرسة لتسليم ملف القبول.