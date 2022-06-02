نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 “ظهرت الأن” برقم الجلوس على البوابة الإلكترونية للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازلنا نتابع معكم أخبار وتفاصيل موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، إذ انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من تأدية امتحاناتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022، في لجان امتحان مؤمنة ومجهزة بشكل كامل، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الكشف عن درجات الطلاب بشكل رسمي خلال ساعات قليلة من الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، لذلك تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن رابط وخطوات استخراج النتيجة وهو ما نرصده لحضراتكم بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، حيث أصبح انتظار النتيجة هو الشغل الشاغل لدى قطاع كبير من الأهالي والأسر المصرية، خاصة وأنه تعد تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، إذ أنها تحدد مصير الطلاب والتحاقهم بمرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة وفقا للمجموع المتحصل عليه الطالب، ووفقا لما صرحت به العديد من المصادر أنه تم الانتهاء بشكل نهائي من كافة عمليات التصحيح والمراجعة في أغلب المحافظات المصرية، وما يتم الآن هو تجهيز كشوفات الطلاب لعرضها على المحافظ في كل محافظة ليتم اعتمادها ومن ثم رفعها مباشرة على موقع الوزارة ليتمكن جميع الطلاب وأولياء امورهم من التعرف على مجموعهم بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

بوابة بوابة التعليم الأساسي هو الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لتسمح للطلاب وأولياء الأمور بالحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس بشكل إلكتروني، ويستعد الجميع الآن لاستقبال النتيجة على أحر من الحمر، ولكن على صعيد أخر كشفت بعض المصادر أن نسبة النتائج التي تم الاطلاع عليها بشكل عشوائي وجائت مرتفعة ومطمئنة إلى حد كبير، أما عن طريقة الحصول على النتائج فور ظهورها، فتتلخص في الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على رابط بوابة التعليم الاساسي لإعلان النتائج .

. تحديد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني

ادخال بيانات الطالب ورقم جلوسه بشكل دقيق.

ومن ثم الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض تفاصيل النتيحة في الحال.

ومن الجدير بالذكر بأن بوابة نتائج التعليم الاساسي هي المنصة الالكترونية الوحيدة التي يُتاح عليها الآن خدمة الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس، حيث تعتمد وزارة التربية والتعليم على هذة المنصة في طرح نتائج جميع الطلاب، وقد اظهرت خلالها بالفعل نتائج الصفوف الابتدائية والاعدادية مؤخراً، والآن يُنتظر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية خلالها.