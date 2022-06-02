نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرف نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 لكافة المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة باتت نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق هي أهم ما يشغل طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية، حيث يبحث الآلاف من الطلاب وذويهم في الصباح والمساء عن موعد الكشف عن درجات الطلاب و يترقبون لحظة ظهور النتيجة على أحر من الجمر، إذ كانت قد أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه اقترب موعد الاعلان عن النتائج في القريب العاجل، بعد أن أكدت العديد من المصادر أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في أغلب المحافظات، والآن يتم التجهيز لاعتماد النتائج ليتم الافصاح عنها بعد ذلك مباشرة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

في اطار خدماتنا اليومية لأعزاءنا المتابعين نرصد لكم أهم المعلومات التي توصلت إليها مصادرنا بخصوص تفاصيلوموعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق، حيث تم توفيررابط خاص للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول، حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الدخول الآن على اللينك وكتابة بيانات الطالب و رقم المقعد الخاص به والاستعلام عن النتيجة بكل سهوله من المنزل، وأكدت الوزارة انه ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الاعلان عن النتائج بشكل رسمي ليطمئن الطلاب وأولياء الامور على معدلاتهم هذا العام.

طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

كما ذكرنا من قبل انه تم تفعيل رابط خاص ليتمكن الطلاب واولياء الامور من استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق، وكان ذلك في اطار حرص الحكومة العراقية على أمن وسلامة ابناءها الطلاب في ظل تصاعد الوباء العالمي في الفترة الأخيرة، وقد اوضحت مجموعة من الخطوات التي تسهل على الطلابعملية الحصول على النتيجة، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

أولاً الدخول مباشرة على رابط موقع وزارة التعليم العراقية الرسمي .

. ومنه يتم اختيار الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة المنتمي لها الطالب.

ومن ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة و الخاصة بالطالب.

إدراج رقم المقعد بشكل صحيح والتأكد من صحتة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

اصبح مُفعل الآن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي لجميع طلاب الصق السادس الابتدائي، حيث يمكن الان بكل سهولة الحصول من خلالة على نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2022 برقم الجلوس، حيث قد اعتمدت الوزارة النتائج لجميع المحافظات وقامت بنشرها على موقع الوزارة لُيصبح الان الحصول عليها متاح الكترونياً.