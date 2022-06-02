3.3 تريليون كيلووات.. الصين تسعى لتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة فى 2025

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين أنها تعمل على تحقيق قدرة توليد الطاقة السنوية من مصادر الطاقة المتجددة إلى 3.3 تريليون كيلووات، بحلول عام 2025، وسط جهود لتحقيق أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون، وفقا لخطة للفترة ما بين عامى (2021 - 2025).





وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين- فى بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن هذه الخطة شارك فيها 9 أجهزة حكومية،لافتة إلى أنه بحلول 2025، سيصل حجم استهلاك الطاقة المتجددة إلى ما يعادل توفير 1 مليار طن من الفحم، ووفقا للخطة فإن أكثر من نصف إجمالى استهلاك الطاقة الأولية على مدى فترة خمس سنوات سيأتى من مصادر الطاقة النظيفة. وأشارت إلى أن الخطة حددت أيضا استراتيجيات معنية لدفع تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، ولتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر فى قطاعات مثل الإنتاج الكيميائى وتعدين ونقل الفحم. وأضافت أن الصين ستسرع بناء مرافق التخزين، وترقية شبكات الطاقة فيها لتتميز بوظائف ذكية، فى محاولة لمواكبة تطوير الطاقة النظيفة.

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