تصريح جديد من روسيا بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف: "لقد أوضح الجانب الروسى مطالبه من أوكرانيا بشكل واضح، ولكن كييف تعمل الآن على تجميد المفاوضات مع موسكو". وأضاف "أن السلطات الأوكرانية ترفض التفاوض، ويبدو أنها تحت ضغط". يشار إلى أن القوات الروسية تواصل عمليتها الخاصة، التى بدأتها فى 24 فبراير الماضى فى أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

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