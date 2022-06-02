ارتفاع إصابات جدرى القرود فى التشيك إلى 6 حالات

جدة - نرمين السيد - وأورد راديو "براج الدولى" فى نشرته الإنجليزية، أن أجدد إصابة تعود لمواطن أوروبى عمره 34 عاما ويوجد حاليا فى العزل، مضيفا أن خطر انتشار المرض بين المواطنين لا زال منخفضا وذلك وفقا للخبراء.
يشار إلى أن التشيك أعلنت اكتشاف أول حالة إصابة بجدرى القرود فى البلاد قبل ثمانية أيام.
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