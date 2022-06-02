بريطانيا: روسيا سيطرت على معظم أنحاء سيفيرودونيتسك الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 11:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الخميس، إن روسيا سيطرت على معظم أنحاء مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية الأوكرانية.

وأضافت أن أوكرانيا لا تزال على الأرجح تسيطر على خط النهر في مواقع العبور بين سيفيرودونيتسك وبلدة ليسيتشانسك المجاورة وفي مدينة ليمان.

وأضافت الوزارة في تحديث للمخابرات منشور على تويتر أن القوات الأوكرانية دمرت الجسور القائمة في كلا الموقعين.

وذكرت رويترز رويترز يوم الأربعاء نقلا عن حاكم إقليمي أن الروس يسيطرون على 70% من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية.