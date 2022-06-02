وأفادت الشرطة الفرنسية، فى بيان لها، بأنها لم تلق القبض على شخص خامس استهدفته العملية لعدم وجود أدلة ضده ومن المعروف أن الخمسة جميعا ينتمون إلى حركة "النازيين الجدد".
وضبطت العديد من الأسلحة من بينها رشاشات وبنادق هجومية وذخيرة بالإضافة إلى مواد يمكن استخدامها فى صناعة المتفجرات فى قرية برينكهايم، جنوب منطقة مولهاوس، لكن ليس معروفا فى الوقت الحالى هدف المشتبه بهم من امتلاك هذه الأسلحة، وما إذا كانوا يعتزمون شن هجمات إرهابية.
وأوضح مصدر مطلع على الملف أنه تم العثور على هواتف وأدوات أخرى وسيتم بحثها لتحديد ما إذا كان قد تم التخطيط لهجوم، ولم ترد النيابة العامة فى مولهاوس، فى الوقت الحالى، على طلبات التعليق.
وجرت العملية، التى حشدت 200 من رجال الدرك، يوم أول أمس الثلاثاء فى إطار "زيارات إدارية" أذن بها قاض باريسى، "فيما يتعلق بالمكتب الوطنى لمكافحة الإرهاب"، وقال المصدر المطلع إن العملية نفذتها المديرية العامة للأمن الداخلى بعد عمل استخباراتى، ويمكن أن يستمر الحجز لدى الشرطة لمدة تصل إلى ست وتسعين ساعة، ثم يعود الأمر إلى مكتب المدعى العام فى ميلوز لاتخاذ قرار بشأن متابعة التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- فرنسا تعتقل 4 نازيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.