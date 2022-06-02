عاجل- فرنسا تعتقل 4 نازيين

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 أشخاص إثر عملية أمنية استهدفت الحركة اليمينية المتطرفة، وتم خلالها ضبط أسلحة ثقيلة ومواد يمكن أن تستخدم فى صنع المتفجرات، حسبما أفاد مصدر مطلع على الملف





وأفادت الشرطة الفرنسية، فى بيان لها، بأنها لم تلق القبض على شخص خامس استهدفته العملية لعدم وجود أدلة ضده ومن المعروف أن الخمسة جميعا ينتمون إلى حركة "النازيين الجدد".

وضبطت العديد من الأسلحة من بينها رشاشات وبنادق هجومية وذخيرة بالإضافة إلى مواد يمكن استخدامها فى صناعة المتفجرات فى قرية برينكهايم، جنوب منطقة مولهاوس، لكن ليس معروفا فى الوقت الحالى هدف المشتبه بهم من امتلاك هذه الأسلحة، وما إذا كانوا يعتزمون شن هجمات إرهابية.

وأوضح مصدر مطلع على الملف أنه تم العثور على هواتف وأدوات أخرى وسيتم بحثها لتحديد ما إذا كان قد تم التخطيط لهجوم، ولم ترد النيابة العامة فى مولهاوس، فى الوقت الحالى، على طلبات التعليق.

وجرت العملية، التى حشدت 200 من رجال الدرك، يوم أول أمس الثلاثاء فى إطار "زيارات إدارية" أذن بها قاض باريسى، "فيما يتعلق بالمكتب الوطنى لمكافحة الإرهاب"، وقال المصدر المطلع إن العملية نفذتها المديرية العامة للأمن الداخلى بعد عمل استخباراتى، ويمكن أن يستمر الحجز لدى الشرطة لمدة تصل إلى ست وتسعين ساعة، ثم يعود الأمر إلى مكتب المدعى العام فى ميلوز لاتخاذ قرار بشأن متابعة التحقيق.