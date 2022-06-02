الأمم المتحدة: إشارات إيجابية أولية لتمديد الهدنة الحالية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تلقت إشارات ايجابية أولية من طرفى النزاع فى اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن وقف النار الذى ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير اليوم من دون اتفاق فى الأفق.





وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) أن المتمردين والحكومة أعلنا عدم ممانعتهم فى التمديد، ووضعوا شروطا لذلك، موضحا أن السلطة تريد من الحوثيين رفع حصارهم لتعز جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين فى مناطق سيطرتهم.

وأشار إلى أن المبعوث الأممى لليمن هانس جروندبرج يخوض محادثات مع أطراف النزاع كل لدفعهم نحو تمديد الهدنة فى اليمن، مؤكدا على أن القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يبذلون جهودا جبارة لتمديد الهدنة الأممية فى اليمن.

وتشير المصادر إلى أن وصول المبعوث الأمريكى تيم ليندركينج والسفير الأمريكى الجديد إلى عدن ولقائهما القيادة اليمنية، إضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبى المتواجدين فى عدن، تأتى ضمن جهود إنجاح تمديد الهدنة.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت فى أبريل الماضى توصل أطراف النزاع فى اليمن إلى هدنة تستمر لمدة شهرين قابلة للتمديد، وجاء الإعلان عن الهدنة على لسان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج عقب محادثات السلام (المشاورات اليمنية) التى تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجى.

وقال جروندبرج إنه "وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده"، وبموحب اتفاق الهدنة سيتم السماح لسفن الوقود بالمرور إلى ميناء الحديدة، الذى يسيطر عليه الحوثيون، على البحر الأحمر، كما سيسمح تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار العاصمة صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون إلى كل من القاهرة وعمان، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة جنوب غرب البلاد.