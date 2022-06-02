سول تطلب وساطة الصين فى ملح الحوار مع بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الكورى تشو هيون-دونج، مع كبير مبعوثى الصين بكوريا، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الجانبين اتفقا على أهمية استقرار الأمن الإقليمى، وضرورة مواصلة تطوير العلاقات بين سول وبكين، والذى يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ومن جانبه،أعرب نائب وزير الخارجية الكورى عن أسفه العميق لأن كوريا الشمالية تقوض الاستقرار الإقليمى بإطلاق الصواريخ الباليستية، مطالبا الصين بلعب دور استباقى فى الجهود المبذولة لتغيير مسار النظام المتمرد، كما اقترح تعزيز التعاون الوثيق بين سول وبكين على أساس روح الاحترام المتبادل والتعاون.

ويأتى الاجتماع وسط قلق متزايد بشأن مستقبل العلاقات بين الدولتين المتجاورتين، بعد أن أوضحت إدارة الرئيس الكورى، أنها ستعطى أولوية قصوى للسياسة الدبلوماسية لتعميق وتوسيع التحالف مع الولايات المتحدة.