روسيا تنفى وجود اتصالات مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض - "يمكننا القول لا، فجميع الاتصالات بيننا حاليا معلقة تقريبا".
وأضاف بيسكوف: "للأسف، تبدو العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند أدنى المستويات".
ويأتى تصريح بيسكوف على خلفية تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، والتى انطلقت فى 24 فبراير الماضى، وحصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة والدول الغربية تقدر بمليارات الدولارات.
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